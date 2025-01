Dreame X50 Ultra Complete, la pulizia dei pavimenti senza ostacoli

Introduzione

Da qualche anno non c'è una casa, che sia al mare, in montagna o in città che non abbia al suo interno almeno un robot per la pulizia del pavimento. Quello di cui vi parleremo in questa gallery è Dreame X50 Ultra Complete. Tra le sue funzioni di pulizia ce n'è una molto interessante che può far comodo a chi tra le mura domestiche ha qualche scalino di troppo. Lo abbiamo provato in anteprima. Ecco le nostre impressioni