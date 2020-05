Trump firma ordine esecutivo contro immunità dei social network

Colpo di Donald Trump contro i social network: il presidente USA ha firmato un ‘ordine esecutivo’ per cui – in estrema sintesi - i social media non avranno più immunità legale completa contro eventuali cause per i contenuti delle loro Piattaforme. In più, The Donald ha annunciato che la sua amministrazione perseguirà una legislazione ad hoc sui social, in aggiunta al suo ordine esecutivo.

Una nuova legislazione per limitare l'immunità

La scure di Donald Trump si abbatte quindi sui social con un ordine esecutivo che punta a ridurre la loro immunità, dopo che Twitter aveva 'corretto' per la prima volta due cinguettii del tycoon che equiparavano il voto per corrispondenza a veri e propri brogli elettorali. La mossa sarà sicuramente impugnata nei tribunali da giganti come Twitter, Facebook, Youtube e Google, che nelle ultime ore hanno subito significative perdite a Wall Street. La posta in gioco è altissima e riguarda gli argini alla disinformazione, la prerogativa di accertare i fatti in un'epoca dove il potere usa sempre di più le piattaforme social per comunicare direttamente con l'opinione pubblica. A partire da Trump che, forte dei suoi oltre 80 milioni di follower, brandisce Twitter come arma politico-propagandistica a 360 gradi.