Zuckerberg contro Trump: “Censurare i social non è la soluzione”

Il ceo di Facebook, che ha rilasciato un'intervista a Fox News di cui sono state diffuse alcune anticipazioni, si è espresso sulla polemica Trump-Twitter, dopo che il social network ha corretto due post del presidente Usa in merito al rischio di brogli nel voto via posta in California

Non si è placata l’eco della polemica tra Donald Trump e Twitter. Il social network, di recente, ha segnalato due post in cui il presidente degli Stati Uniti d’America ha parlato di rischio di frode riguardo l’ipotesi del voto via posta in California per le elezioni presidenziali, a causa del coronavirus. Sotto i suoi messaggi è comparso un avviso della piattaforma di microblogging che invitava a “verificare i fatti” spiegando che quelle affermazioni fossero prive di fondamento, secondo diversi media. “Sopprimono la libertà di parola”, aveva tuonato l’inquilino della Casa Bianca, che poi ha minacciato: "Facciamo regolamenti o chiudiamo i social". A difesa di Twitter è intervenuto adesso anche Mark Zuckerberg, ceo di Facebook. "Bisogna prima capire che cosa intenda fare, tuttavia, in linea generale, non mi sembra una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perchè si è preoccupati della censura", ha detto in un’intervista a Fox News che andrà in onda oggi e di cui sono state diffuse solo alcune anticpazioni, commentando l'ira di Trump.