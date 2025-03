POCO presenta la F7 Series: ecco F7 Ultra e F7 Pro

Il brand POCO, che fa parte del mondo Xiaomi, ha presentato la nuova linea F7 Series con due nuovi smartphone, POCO F7 Ultra e POCO F7 Pro, progettati, spiegano, per garantire eccellenza a tutto tondo e alimentati da tecnologie all’avanguardia offrendo allo stesso tempo velocità ed efficienza ad alto livello e accessibilità dal punto di vista economico.

Le caratteristiche principali

I nuovi POCO F7 Ultra, in particolare, integrano l’ultima piattaforma mobile di Qualcomm, la Snapdragon 8 Elite, potente e in grado di elaborare grandi quantità di dati nel rispetto della durata della batteria. F7 Ultra ha un'altra caratteristica certamente interessante: ha, infatti, il primo chip grafico dedicato di POCO, VisionBoost D7, basato su un processo avanzato a 12 nanometri, in grado di migliorare gli effetti visivi ma soprattutto i videogames, grazie a uno Smart Frame Rate a 120 fps, una Super Resolution 2K e al Game HDR per contrasti più ricchi. Lato video, la tecnologia Dual-core Visuals migliora risoluzione, frame rate e qualità HDR su YouTube e Netflix. Il “fratello minore” F7 Pro è alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 3, processore che alimentava molti degli smartphone usciti nel 2024, quindi ancora di ottimo livello. Anche in questo caso presenti il sistema operativo Xiaomi HyperOS 2 e il supporto alla WildBoost Optimization 4.0 (presente anche sul modello Ultra) che migliora la resa dei videogame soprattutto dal punto di vista delle immagini e della reattività. Su entrambi i modelli troviamo un sistema di raffreddamento con tecnologia LiquidCool 4.0 che riduce la temperatura interna fino a 3 gradi.

C’è l’HyperOS 2 di Xiaomi

Sistema operativo dei nuovi modelli POCO è Xiaomi HyperOS 2, che offre prestazioni intelligenti e reattive grazie a HyperCore, HyperConnect e HyperAI che ottimizzano la fluidità del sistema, consentono una connettività multipiattaforma senza interruzioni e migliorano l’efficienza delle attività di intelligenza artificiale. A livello energetico troviamo un comparto batteria da 5.300 mAh per il modello Ultra e 6.000 mAh per il modello Pro: il primo è dotato di ricarica veloce HyperCharge da 120W, il secondo da 90W. Entrambi i dispositivi, spiegano dalla casa madre, sono dotati di tecnologie di ricarica di nuova generazione che aumentano efficienza e longevità grazie anche a un chipset di ricarica POCO Surge P3 e al chipset della batteria POCO Surge G1 che lavorano insieme.

Il comparto foto

POCO F7 Ultra integra una configurazione a triplo obiettivo che combina la fotocamera principale HDR, un teleobiettivo e una lente ultra-grandangolare in grado di coprire 8 lunghezze focali. Gli algoritmi di POCO AISP, la prima piattaforma di fotografia computazionale AI LM di POCO, mettono insieme hardware e software migliorando l’efficienza di elaborazione delle immagini. F7 Pro è invece dotato di una fotocamera principale e di una lente ultra-grandangolare.

Disponibilità e prezzi

POCO F7 Ultra è disponibile in due colorazioni, Yellow e Black, in due varianti di memoria (16 gigabyte di Ram e 512 gigabyte di spazio di archiviazione e 12 gigabyte di Ram e 256 gigabyte di spazio di archiviazione): il prezzo di partenza è 749,90 euro ma fino al 10 aprile è previsto uno sconto per il periodo di lancio.

POCO F7 Pro è disponibile nelle colorazioni Black, Silver e Blue in due varianti di memoria (12 gigabyte di Ram e 512 oppure 256 gigabyte di spazio di archiviazione) a un prezzo di partenza di 599,90 euro ma anche in questo caso fino al 10 aprile sono previsti sconti.