Un video di Sky News mostra un frame del presidente per la prima volta con indosso una mascherina, cosa che finora aveva sempre rifiutato di fare. È avvenuto durante una visita in una fabbrica Ford, ma non davanti ai giornalisti. "L'ho indossata nell'area retrostante", ha raccontato alla stampa, "non volevo dare ai giornalisti il piacere di vedermi così”