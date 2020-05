Coronavirus Usa, Trump: Primato casi è un onore, nostri test migliori

Trump: numero contagi “un onore”. Dem: un “fallimento”

Trump, parlando con i giornalisti dopo la prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca dall'inizio della pandemia, ha sostenuto che aver registrato un così alto numero di contagi “è un grande tributo ai test e a tutto il lavoro svolto da molti professionisti”. Secondo il Centers for Disease Control, gli Stati Uniti hanno condotto fino a martedì 12,6 milioni di test di coronavirus. Critiche al presidente Usa sono arrivate dal Comitato nazionale Democratico. I dem - riporta la Bbc - hanno ribattuto che il milione e mezzo di casi registrati nel Paese rappresentano "un completo fallimento della leadership".

La difesa dell’idrossiclorochina

Trump, che non ha escluso restrizioni o un divieto per i viaggi dal Brasile (Paese in cui i casi sono in forte aumento), è tornato a parlare anche di idrossiclorochina. Negli scorsi giorni, il presidente ha svelato di prenderne una pasticca al giorno per prevenire il contagio e questo ha provocato polemiche, visto che l’efficacia del farmaco non è verificata. “Studi da Italia, Francia e Spagna, ma molti medici, hanno detto" che l'idrossiclorochina è sicura: è usata da molti di coloro che sono in prima linea contro il coronavirus, ha detto Trump. E ha ricordato che il farmaco è in circolazione da 70 anni.

Negli Usa 1.500 morti nelle ultime 24 ore

Intanto, nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti ci sono stati altri 1.500 morti legate al coronavirus. I casi registrati, nell’ultimo giorno, sono stati 20.260.