Coronavirus Usa, Trump: Prendo farmaco anti malaria da dieci giorni

Il presidente americano Donald Trump ha riferito che prende l'idrossiclorochina (un farmaco anti malarico) "da oltre una settimana e mezzo". "Una pillola al giorno, cosa c'è da perdere", ha detto dalla Casa Bianca, aggiungendo di essere testato ogni due giorni e di esser sempre stato negativo al coronavirus. Intanto la Johns Hopkins University ha aggiornato i dati sulla pandemia negli Usa: oltre 90mila decessi totali e 1,5 milioni di casi di contagio (LA MAPPA DEI CASI NEL MONDO).

I dubbi della comunità scientifica sul farmaco

Trump ha detto di assumere anche zinco come misura preventiva. "Penso che sia buona, ho sentito un sacco di storie positive", ha sottolineato, rispondendo a una domanda sul perché prendesse la idrossiclorochina. L'efficacia del farmaco è stata messa in dubbio da numerosi esperti e sono stati sollevati interrogativi su pericolosi effetti collaterali. Anche Anthony Fauci, noto immunologo e membro della task force Usa contro il Covid-19, il mese scorso ha frenato sull'uso, sostenendo che "al momento la sperimentazione è avvenuta in maniera troppo casuale per avere certezze sulla sua efficacia".