Bandiere a mezz'asta per onorare la memoria delle vittime del Coronavirus in tutti gli edifici federali e i monumenti nazionali americani nei prossimi tre giorni. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, su Twitter, dopo che i leader dem al Congresso avevano formulato questa richiesta per quando il numero dei morti per Covid-19 negli Usa raggiungerà quota 100mila. I decessi, secondo l'ultimo aggiornamento, sono oltre 94mila (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA MAPPA DEI CASI NEL MONDO).