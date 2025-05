Uk, bene Reform ad amministrative e suppletive. Deludono i laburisti

Nigel Farage conquista sempre più consensi nel Regno Unito. Lo dimostrano i risultati delle elezioni suppletive a Runcorn e Helsby, nel nord-ovest dell'Inghilterra, dove per soli sei voti ha vinto la candidata di Reform Sarah Pochin, e quelli delle elezioni locali, che mettevano in palio 1.641 seggi nelle amministrazioni e sei posti da sindaco. "Per il movimento, per il partito, questo è un momento molto, molto importante", ha dichiarato Farage, 'padre' della Brexit e paladino della lotta all'immigrazione illegale. Questa vittoria "dimostra che ora siamo il partito di opposizione al governo laburista", ha proclamato dopo l'annuncio dei risultati delle suppletive.

I risultati delle amministrative

Guardando alle amministrative, Reform porta a casa l'autorità municipale di Greater Lincolnshire, dove vive più di un milione di persone, con Andrea Jenkyns, ex deputata Tory ed ex sottosegretaria all'Istruzione nel governo di Boris Johnson passata allo schieramento di Farage. Uno smacco grave per i Conservatori, visto che l’area rappresenta una delle loro roccaforti e che Jenkins fino a pochi mesi fa era nelle loro file. "Adesso inizia la lotta per salvare il cuore e l'anima del nostro grande Paese", ha dichiarato Jenkins. "Ora che Reform è al potere, possiamo contribuire a ricostruire la Gran Bretagna. Un passo alla volta", ha concluso. Non è stata la sola: anche l’ex campione olimpionico di boxe Luke Campbell è diventato sindaco di Reform Uk a Hull and East Yorkshire. Le buone notizie, per Farage, non finiscono qui: il suo partito, infatti, è passato dall’esprimere una decina di consiglieri locali ad esprimerne centinaia. Non è un caso quindi, che il quotidiano britannico The Times abbia parlato di uno “spostamento tettonico nella politica britannica” e del guanto di sfida lanciato da Reform Uk ai due partiti tradizionali, “il più serio da oltre una generazione”.

Laburisti e conservatori ammettono il calo

Queste elezioni erano molto importanti: erano infatti le prime da quando il partito laburista è salito al potere. La popolarità di Keir Starmer, criticato per non essere riuscito a risanare l'economia e per aver tagliato i sussidi sociali, è crollata nei sondaggi. Ma le elezioni hanno rappresentato anche un banco di prova per la leader del partito conservatore Kemi Badenoch, che ha assunto la guida alla fine dell'anno scorso, dopo il fiasco delle elezioni generali di luglio. "Il rinnovamento del nostro partito è appena iniziato", ha dichiarato, ammettendo che le elezioni sono state "molto difficili" per i conservatori. Con il sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico che favorisce i partiti maggiori, a luglio il partito laburista aveva ottenuto una schiacciante maggioranza parlamentare, ma con solo il 33,7% dei voti. Si tratta della percentuale più bassa tra i partiti vincitori di elezioni legislative dalla Seconda guerra mondiale. I conservatori, da parte loro, avevano ottenuto il 24% dei voti e 121 seggi, la loro peggiore sconfitta elettorale di sempre. Reform UK aveva ottenuto il 14% dei voti e cinque seggi (poi ridotti a quattro dopo l'esonero di un parlamentare riformista e poi di nuovo a cinque con la vittoria di ieri), un risultato senza precedenti per un partito di estrema destra nel Regno Unito. Lo stesso Starmer ha definito "deludente" la sconfitta inflitta al suo Labour da Reform Uk nelle elezioni suppletive per il collegio di Runcorn and Helsby, nella contea inglese del Cheshire. Starmer ha dichiarato alla tv di destra GB News che i risultati dimostrano come il governo debba "accelerare" nel realizzare il cambiamento mentre Farage, dal canto suo, guarda già con interesse alle prossime elezioni generali, che si dovrebbero tenere nel 2029.