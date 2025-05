Auto sulla folla a Stoccarda: feriti. La Bild: fermato l'autista

Un'auto ha investito un gruppo di persone a Stoccarda, in Germania. Sul posto ci sono diversi feriti. Lo scrivono la polizia e i vigili del fuoco su X. Secondo la Bild l'autista è stato fermato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente stradale o di un attentato. "Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla" ha dichiarato una portavoce della polizia all'Ansa. "L'uomo fermato non ha provato a fuggire", ha aggiunto, a proposito del conducente della Mercedes nera che ha travolto più persone. "Ci sono più feriti, anche alcuni gravi" ha detto inoltre, affermando di non poter dire per ora quale sia il numero preciso delle persone travolte: "Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso".