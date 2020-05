Twitter, arriva la nuova emoji per dire #grazie

Medici e operatori sanitari, impiegati nel settore della grande distribuzione alimentare, la propria famiglia, i lavoratori del settore della pulizia e dell’igiene, gli amici. Sono state queste le categorie di persone più ringraziate, all’interno dei post di Twitter di questo recente periodo legato all’emergenza sanitaria , per un totale di oltre 265 milioni di tweet all’interno dei quali gli utenti hanno voluto esprimere la propria sentita gratitudine. Per sottolineare queste tendenze e valorizzare questo immenso numero di post in cui vengono utilizzate tali espressioni positive, il social network ha lanciato una nuova emoji che si attiverà ogni volta che verrà utilizzato l’hashtag #grazie.

L’iniziativa

approfondimento

Coronavirus, Twitter consente lo smart working per sempre

L’emoji è tanto semplice quanto significativa: si tratta di due mani, congiunte, che formano un cuore. “Durante questo periodo di emergenza, le persone hanno usato Twitter come non mai. Alcune lo hanno fatto per cercare informazioni, altre per svago e per seguire quanto pubblicato dalle loro celebrità preferite e molte altre, semplicemente, per ringraziare”, sottolinea la piattaforma di microblogging in una nota, che spiega anche come sia nata l’idea di questa nuova emoji. “Da una ricerca iniziata lo scorso 15 marzo, è stato rilevato un aumento del 37% nell’uso della parola “grazie” rispetto allo stesso periodo del mese precedente”, fa sapere Twitter. I dati degli specialisti hanno potuto permettere di stilare un resoconto, da cui è emerso, come detto, che dall’inizio della pandemia del nuovo coronavirus ad oggi, in tutto il mondo sono stati pubblicati più di 265 milioni di tweet in cui la parola “grazie” era protagonista. Di pari passo, gli analisti hanno potuto scoprire che si è verificata una crescita rispettivamente del 50% e del 10% nell’uso di altre due emoji, quella della preghiera con le due mani giunte preghiera e quella dell’applauso.

Smart working per sempre

Proprio ieri, 12 maggio, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio blog, Twitter ha comunicato che intende consentire ai propri dipendenti di scegliere se lavorare ad casa per sempre, almeno a coloro che possono effettuare le loro funzioni lontano dagli uffici. "Gli ultimi mesi hanno dimostrato che il lavoro da casa può funzionare. Se i nostri dipendenti sono in un ruolo e in una situazione che consente loro di lavorare da casa e se vogliono continuare a farlo per sempre, lo renderemo possibile", scrive Jennifer Christie, responsabile delle risorse umano di Twitter. "Aprire gli uffici sarà una nostra decisione, quando e se i nostri dipendenti vogliono rientrare sarà loro", spiega ancora.