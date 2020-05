Twitter, ora gli utenti possono scegliere chi risponderà ai tweet

La funzione, attualmente in fase di test, permette anche di creare nuove conversazioni (“fireside chats”), fare interviste e altre forme di conversazione su invito per un singolo utente o un gruppo ristretto di persone

Ricevere commenti dagli sconosciuti non è sempre un’esperienza piacevole. Per venire incontro alle esigenze degli utenti e limitare le interazioni sgradevoli, Twitter ha introdotto una nuova funzione, che permette di scegliere chi può rispondere ai tweet pubblicati sul social. È possibile permettere a tutti di commentare o limitare le interazioni ai propri mutuals o alle persone menzionate. La funzione, attualmente in fase di test e disponibile solo per alcuni utenti, permette anche di creare nuove conversazioni (“fireside chats”), fare interviste e altre forme di conversazione su invito per un singolo utente o un gruppo ristretto di persone.

Più controllo sulle proprie conversazioni

Twitter ha scelto di introdurre la nuova funzione per offrire agli utenti un controllo maggiore sulle proprie conversazioni e rendere così più piacevole la loro permanenza sulla piattaforma. Sempre per raggiungere questo obiettivo, il social sta anche semplificando la visualizzazione e la lettura dei dialoghi sviluppati a partire da un tweet con un nuovo layout per le risposte e rendendo più immediata la funzione di retweet con commento. “Alcuni di voi su iOS e sul web vedranno un nuovo layout per le risposte con linee e rientranze che rende più chiaro chi sta parlando con chi e integra più conversazioni in un'unica visuale”, ha spiegato Twitter all’inizio di maggio in un post pubblicato sul social.

L’emoji per dire #grazie

Da poco, Twitter ha introdotto una nuova emoji che si attiva ogniqualvolta gli utenti utilizzano l’hashtag #grazie per esprimere la propria gratitudine. È composta da due mani, congiunte, che formano un cuore. “Durante questo periodo di emergenza, le persone hanno usato Twitter come non mai. Alcune lo hanno fatto per cercare informazioni, altre per svago e per seguire quanto pubblicato dalle loro celebrità preferite e molte altre, semplicemente, per ringraziare”, ha spiegato il social media nel post in cui ha presentato la nuova emoji.