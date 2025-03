Biancaneve, l’immagine online con l’avvoltoio nero è una bufala

Il nuovo live action di “Biancaneve” , uscito nelle sale italiane il 20 marzo e che presenta una rivisitazione della storia immortalata nel classico d’animazione del 1937, ha acceso un forte dibattito. I lavori del remake sono stati infatti colpiti da innumerevoli polemiche sulla rappresentazione dei Sette Nani e sulle modifiche alla storia originale. E mentre il film non riesce a sfondare al botteghino, online è diventata virale un’immagine che confronta una scena dell’originale e della nuova versione: nella prima si vede Biancaneve con un uccellino bianco e blu appoggiato sulla mano, nella seconda (quella del remake) l’uccellino diventa un avvoltoio nero. Alcuni post - di cui almeno uno con oltre 4 milioni di visualizzazioni su X - mostrano il confronto tra le due immagini e scrivono frasi come “They didn’t even spare the damn bird”, “non hanno risparmiato nemmeno il povero uccello”. Però, come ricostruito da Facta e da Open , si tratta di una bufala e molto probabilmente l'immagine è stata generata con l’ intelligenza artificiale .

L’immagine fake virale online

Nel trailer del nuovo film, distribuito da Disney sul suo canale YouTube ufficiale, al minuto 1.08 è possibile vedere la scena in cui Biancaneve interagisce con l’uccellino. Questo ha una dimensione e caratteristiche simili a quelle rappresentate nell’originale, e per nulla vicine all’immagine dell’avvoltoio nero diffusa sui social. Anche il vestito di Biancaneve è diverso da quello presente nel trailer ufficiale. E, conclude Facta, l’ "immagine che mostra Biancaneve con un avvoltoio nero sul braccio non compare invece in nessun canale ufficiale Disney e non esiste alcune prova che si tratti di una scena del film “Biancaneve” del 2025 con protagonista Rachel Zegler”. Un post presente su X e pubblicato il 23 marzo ha raggiunto 4.3 milioni di visualizzazioni, ma è accompagnato da una nota della comunità che recita in inglese: “L’immagina è falsa. Nel vero film, si vede lei con un uccello simile a quello della pellicola originale”. Anche su Facebook in almeno un caso è apparso il disclaimer che mette in guarda dalla foto alterata. L’immagina contraffatta è stata probabilmente generata con l’intelligenza artificiale.