Woman Lead AI, un bootcamp al femminile sull’Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro modo di lavorare, interagire e vivere. Ma la tecnologia non può essere davvero inclusiva senza una rappresentanza equa: la diversità di genere è la chiave per un’innovazione più creativa, efficace e capace di rispondere alle sfide globali. Con questo obiettivo, dal 16 al 18 maggio 2025, l’Anche Cinema di Bari ospiterà “Women Lead AI”, un evento di formazione innovativo, organizzato da Women Lead e pensato per donne che vogliono accelerare il loro percorso professionale grazie all’intelligenza artificiale, acquisendo competenze avanzate e pratiche. Lo scopo, ha spiegato Gaia Costantino, legale rappresentante e co-fondatrice di Women Lead, è "continuare a contribuire a colmare il divario di genere nell’intelligenza artificiale e rafforzare anche il ruolo della Puglia come polo emergente dell’innovazione tech. La nostra missione è quella di lavorare a un presente e un futuro più equi, e offrire la possibilità a chiunque voglia restare al Sud di costruire il proprio percorso professionale, conciliando con le proprie scelte personali”.