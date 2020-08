L'esecutivo sta mettendo a punto il nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 10 agosto. Come anticipato dal ministro della Salute, alcune attività, come quelle delle crociere e quelle fieristiche, riapriranno. Restano le 3 regole cardine: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani