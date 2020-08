11/15 ©Ansa

Positiva anche la reazione di Coldiretti. “Occorre però garantire alla misura un adeguato finanziamento poiché - evidenzia l'associazione dei coltivatori diretti - a causa della pandemia i consumi extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa sono stimati in calo del 40% con un effetto negativo a valanga sull'intera filiera agroalimentare che subisce una perdita stimata in 8 miliardi nel 2020”