Madonna mostra la cover del nuovo album di Dua Lipa

La popstar pubblica l’artwork della collaborazione con Dua Lipa per il remix di “Levitating”, in uscita il 14 agosto. Nel frattempo è in arrivo anche “Club Future Nostalgia The Remix Album”

Sono trascorse solo poche settimane dalle dichiarazioni del manager di Dua Lipa ( FOTO ) su un possibile duetto con Madonna . Un’intervista dove veniva svelato il sogno dell’artista che il 14 agosto diventerà realtà. A rivelarlo è stata proprio Madonna che ha condiviso su Instagram la cover del remix di “ Levitating ”, brano contenuto all’interno di “ Future Nostalgia ”, ultimo disco di inediti di Dua Lipa. La canzone vanterà la presenza di tre grandi artiste internazionali, ovvero Madonna, Missy Elliott e The Blessed Madonna. La stessa Dua Lipa si è detta entusiasta pubblicando uno scatto sul suo profilo con l’emblematica frase: “Un sogno che diventa realtà, andiamo!”. Ben Mawson, manager di Dua Lipa, aveva parlato della volontà di collaborare con Madonna perché il suo album “Confessions On A Dancefloor” ha ispirato “Future Nostalgia”. L'artwork pubblicato sui social mostra la cantante in un lungo cappotto nero, berretto nero e una benda sull'occhio nero, con una "X" argentata - un cenno al suo album Madame X. Con lei c’è Dua Lipa con pantaloni e top bianco oltre a Missy Elliott e The Blessed Madonna.

Il duetto con Madonna e il successo di “Future Nostalgia”

La stessa cover è stata pubblicata anche da Dua Lipa che annuncia oltre al remix con Madonna anche quello con Gwen Stefani per “Physical” con la collaborazione di Mark Ronson. Inoltre la cantante ha annunciato anche l’uscita di “Club Future Nostalgia The Remix Album” un album di remix e di collaborazioni dell’album “Future Nostalgia”. La pubblicazione è prevista per il 21 agosto. Nel frattempo la cantante si gode il grande successo condito dal record di oltre 2 miliardi di stream su Spotify per il suo ultimo album. Un progetto di nostalgic pop e disco influenzato da artisti come Kylie Minogue, Gwen Stefani, Madonna, Moloko, Jamiroquai, Blondie e Outkast.

Il cambio di look per i propri fan

Proprio in questi giorni Dua Lipa è riapparsa sui social per accontentare i suoi fan. Tutti chiedevano a gran voce il ritorno all’iconico e amato stile e così la cantante ha scelto di ritornare al proprio colore di capelli dopo solo alcuni mesi. Per annunciare la scelta ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo Instagram che vanta più di quarantotto milioni di follower ai quali ha mostrato il nuovo look, questa la didascalia del post: “Tornata, vista la grande richiesta”. Pieno di consensi e massima soddisfazione da parte dei fan della cantautrice britannica di origini albanesi. L’ennesima dimostrazione di come ormai Dua Lipa sia diventata a tutti gli effetti un’icona di stile in grado di fare tendenza.