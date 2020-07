Dua Lipa cambia ancora look e torna allo stile amato dai fan

La popstar ha accontentato il pubblico mostrando il suo nuovo look su Instagram, gli scatti hanno ottenuto più di tre milioni di like

Dua Lipa: icona di stile

Dua Lipa, classe 1995, è tra le grandi rivelazioni musicali degli ultimi anni.

Dall’esplosione mediatica con Be The One alla conquista delle chart internazionali con New Rules fino alla conferma del suo talento con Don’t Start Now, nel corso dei mesi la popstar ci ha abituati a continui successi, video musicali da milioni di visualizzazioni ed esibizioni curate nei minimi dettagli.

Parallelamente alla sua carriera, la star si è imposta anche come icona di stile e glam con look in grado di fare tendenza. Negli ultimi mesi la cantante ha dato un taglio con il passato optando per un nuovo colore di capelli, poi continuamente cambiato nel corso delle settimane, ora la voce di Hotter Than Hell ha deciso di tornare allo stile di capelli che tanto l’ha resa famosa.

Infatti, poche ore fa Dua Lipa (FOTO) ha condiviso una serie di scatti sul suo profilo Instagram che vanta più di quarantotto milioni di follower ai quali ha mostrato il nuovo look, questa la didascalia del post: “Tornata, vista la grande richiesta”.

Le foto hanno fatto il pieno di consensi contando al momento più di tre milioni di like.