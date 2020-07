Alessandra Amoroso mostra il suo nuovo look: la foto su Instagram

In queste settimane Alessandra Amoroso è tra i grandi protagonisti dell’estate musicale del Bel paese, infatti la collaborazione Karaoke con i Boomdabash ha riscosso un successo straordinario raggiungendo anche la vetta della classifica FIMI dei singoli più venduti del Bel paese conquistando anche un disco d’oro per aver venduto oltre 25.000 copie.

Pochi giorni fa la cantante ha scritto un post per ringraziare i fan dell’affetto ricevuto, questo un estratto: “Arriverà il giorno in cui la canteremo tutti insieme a squarciagola e sarà stupendo... Aspetto quel momento con tanta ansia... intanto noi non ci fermiamo, la musica non si ferma!”.