Alessandra Amoroso ringrazia il pubblico per il successo di Karaoke

Poche ore fa Alessandra Amoroso , classe 1986, ha ringraziato i fan per il successo ottenuto da Karaoke, la sua seconda collaborazione con i Boomdabash . Il brano, uscito l’11 giugno 2020, ha immediatamente conquistato i fan tanto da venir certificato con il disco d’oro in meno di un mese grazie al superamento delle 30.000 copie vendute.

La voce di Vivere a colori ha scritto un post sul suo profilo Instagram ringraziando il pubblico per l’affetto dimostrato: “Grazie grazie grazie! Karaoke rappresenta una botta di energia pura e di entusiasmo recuperato!”.

In seguito la cantante ha aggiunto: “Arriverà il giorno in cui la canteremo tutti insieme a squarciagola e sarà stupendo... Aspetto quel momento con tanta ansia... intanto noi non ci fermiamo, la musica non si ferma!”.

Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di consensi contando al momento più di 94.000 like.