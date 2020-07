Achille Lauro: "Sto lavorando a due nuovi album"

Achille Lauro: “Ho firmato il più importante contratto discografico degli ultimi dieci anni ”

Nelle scorse ore Achille Lauro ha condiviso una serie di scatti sul suo profilo Instagram che vanta oltre 1.300.000 follower.

Lauro De Marinis, questo il nome all’anagrafe, ha iniziato parlando della firma del contratto discografico per poi arrivare alla lavorazione dei prossimi due album, queste le sue parole: “Ho firmato il più importante contratto discografico degli ultimi dieci anni della musica in Italia. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi”.

In seguito l’artista, classe 1990, ha aggiunto: “Sto lavorando a due nuovi album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana”.

Il post ha subito fato il pieno di consensi contando al momento più di 170.000 like.