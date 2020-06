Achille Lauro, il testo del nuovo singolo "Bam bam twist"

Achille Lauro (FOTO) cambia nuovamente pelle e questa volta punta agli anni 60 per riproporre un sound accattivante e allo stesso tempo originale grazie alla canzone “Bam bam twist”. Il cantautore sorprende ancora dopo “Me ne frego” e “16 marzo” e grazie alla produzione di Gow Tribe propone una canzone che richiama alle atmosfere degli anni 60 e al film “Pulp Fiction” così come preannunciato sui social. Per presentare la canzone Achille Lauro ha scelto queste parole: “La mia follia vi porta in pista con un ballo a due, che nasce dalla gestualità dello spegnere mozziconi di sigarette sulla pista da ballo e pulire le superfici con le estremità di un asciugamano: il twist, l’evoluzione sexy e sensuale dello swing”. “Bam bam twist” colpisce con il suo ritmo di chitarre e rullante semplice ed intrigante, nel quale è facile immaginare sparatorie e fughe rocambolesche, come nella migliore tradizione cinematografica, per colpa della “Donna del Boss”.

Al momento dell’uscita della canzone, Achille Lauro ha pubblicato un piccolo video a torso nudo mentre balla sulle note di “Bam bam twist”.