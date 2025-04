Emma D'Arcy e Tom Cruise nel nuovo film di Alejandro G. Iñárritu

Emma D’Arcy reciterà insieme a Tom Cruise nel nuovo misterioso progetto di Alejandro G. Iñarritu , girato nei Pinewood Studios nel Regno Unito. “Sono entusiasta di lavorare con artisti così straordinari e rigorosi come Alejandro e Tom”, ha dichiarato in esclusiva a Deadline l’attrice. “Sono maestri nel loro mestiere, e vederli all’opera insieme è stato un privilegio”. Il cast include anche Sandra Hüller (Anatomia di una caduta, La zona d’interesse), John Goodman (Argo, Il grande Lebowski), Jesse Plemons (Kinds of Kindness, Il potere del cane), Sophie Wilde (Babygirl), Riz Ahmed (Sound of Metal) e Michael Stuhlbarg (La forma dell’acqua). Nella pellicola, co-sceneggiata da Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone, che avevano già affiancato il regista in Birdman, “l’uomo più potente del mondo intraprende una frenetica missione per dimostrare di essere il salvatore dell’umanità, prima che il disastro da lui stesso scatenato distrugga ogni cosa”. Il film debutterà nelle sale il 2 ottobre 2026.

VITE DA GRANDE E PICCOLO SCHERMO

Il regista Alejandro G. Iñarritu ha vinto sia il premio Oscar per il Miglior regista, Miglior sceneggiatura originale e Miglior film per Birdman, sia la statuetta per il Miglior regista per Revenant – Redivivo. Il 14 maggio, invece, Tom Cruise parteciperà al Festival di Cannes (LO SPECIALE) per l’anteprima mondiale del film Mission: Impossible – The Final Reckoning nella sezione Fuori Concorso. Emma D’Arcy, infine, è il volto di Rhaenyra Targaryen nella serie tv House of the Dragon, il prequel de Il trono di spade, e proprio per il ruolo nello show ha ricevuto due candidatura ai Golden Globe come Miglior attrice in una serie drammatica.