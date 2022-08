House of the Dragon, chi è Rhaenyra Targaryen: 5 cose da sapere

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

L'attesa ormai è quasi terminata: il 22 agosto debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW House of the Dragon, serie dedicata alla storia della temuta Casa Targaryen, prequel de Il trono di Spade – Game of Thrones. L'appuntamento è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand. Tra i protagonisti della serie ci sarà Rhaenyra Targaryen che avrà sia il volto di Milly Alcock, da ragazzina, che quello di Emma D'Arcy da adulta. Ecco cinque cose da sapere su questo personaggio.