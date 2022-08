House of the Dragon, l'albero genealogico della casata dei Targaryen

Sale l'attesa per il debutto, lunedì 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, della serie tv prequel de Il trono di spade, House of the Dragon. Ambientata 200 anni prima rispetto alle vicende di Game of Thrones, la serie vede come protagonisti principali i membri della famiglia Targaryen. Una casata che abbiamo conosciuto nella serie madre soprattutto grazie a Daenerys, e che andiamo a scoprire in questa gallery grazie al ramificato albero genealogico