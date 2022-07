1/10

House of the Dragon è l'attesissimo spin-off de Il Trono di Spade. La serie HBO, la cui prima stagione sarà composta da 10 episodi, sarà trasmessa in Italia in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, a partire dal 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti

