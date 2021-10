Nel 2022 farà il proprio esordio l’attesa House of Dragon, serie prequel di Game of Thrones. I fan di George R. R. Martin avranno dunque la possibilità di veder adattato il suo romanzo Fire & Blood . Si prospetta un nuovo viaggio nel mondo de Le cronache del ghiaccio e del fuoco, anche se 200 anni prima che il trono crollasse.

Non sono mancate le polemiche da parte di una fetta di fan dopo la conclusione de Il Trono di Spade. Alcuni hanno lamentato l’approssimazione dell’evoluzione di alcune storyline, dovute alla necessità di concludere la dispendiosa produzione. Altri, invece, non hanno gradito la svolta di taluni personaggi. Non vi è dubbio, però, che tutti torneranno con piacere dinanzi ai propri display per gustare i nuovi episodi del franchise.