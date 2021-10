Anche in questo caso alla base di tutto c’è la penna del celebre romanziere, dal momento che lo show sarà l’adattamento di “ Fire & Blood ”. Un salto nel passato, e non di poco, rispetto alla saga principale, alla scoperta di personaggi che appartengono alla leggenda nel mondo de “Le cronache del ghiaccio e del fuoco”.

A sorpresa HBO ha deciso di lanciare online il primo teaser trailer di “House of the Dragon”. Questa è di fatto una delle serie TV più attese al mondo, dal momento che riporterà il grande pubblico nell’universo narrativo di George R.R. Martin . Si tratta di uno spin-off di “Game of Thrones” , interamente dedicato alla Casa Targaryen.

Non sono state fornite informazioni specifiche sulla data d’uscita. Il teaser trailer indica però come lo show farà di certo il proprio esordio nel corso del 2022 . Un anno che si annuncia ricco di serie da seguire. Basti pensare alla tanto attesa quarta stagione di “ Stranger Things ”.

“Dei, re, fuoco e sangue. I sogni non ci hanno resi re, lo hanno fatto i draghi”. Tutto ciò si aggiunge alle immagini dal set pubblicate di recente. Ci si avvicina a piccoli passi verso il trailer finale, che di certo mostrerà molto di più. In questo video, intanto, spazio alla principessa Rhaenyra Targaryen , interpretata da Emma D’Arcy. Si mostra anche il principe Daemon Targaryen , che il volto di Matt Smith, mentre Alicent Hightower è interpretata Olivia Cooke.

House of the Dragon, la trama

“House of the Dragon” si svolgerà in un Westeros decisamente sconosciuto agli amanti di “Game of Thrones”. Una terra ben differente rispetto a quella apprezzata nel post rivolta di Robert Baratheon. Tutto è posto sotto il controllo dei Targaryen, o quasi.

Si mostrerà il regno di Re Viserys, o per meglio dire parte di esso. La sua morte conduce l’antica famiglia nel cuore della Danza dei Draghi. Daenys la Sognatrice, figlia di Aenar, predice al proprio casato un vero e proprio cataclisma. Tutti i territori della Valyria saranno distrutti. Ciò accade realmente e i Targaryen si ritrovano a essere gli unici signori dei draghi sopravvissuti.

Aenys I, figlio di Aegon il Conquistatore, combatte per la tutela del trono di spade costruito da suo padre. Non mancheranno i contendenti, tra i quali alcuni membri della sua famiglia. È questa la Danza dei Draghi, che spingerà gli antenati da Daenerys a segnare il proprio inesorabile declino.