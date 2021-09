Stranger Things 4, pubblicato un nuovo trailer

L’attesa è ormai alle stelle. Nelle scorse ore Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito un nuovo trailer della quarta stagione della serie che ha appassionato il pubblico a livello internazionale.

Alcuni mesi fa Netflix ha condiviso un filmato per celebrare il quinto anniversario dell’uscita di Stranger Things che episodio dopo episodio ha saputo conquistare gli spettatori in ogni angolo del pianeta.

Ora, la curiosità è tutta per la quarta stagione, nonostante al momento non ci sia ancora una data di distribuzione ufficiale. Nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha condiviso un filmato offrendo un nuovo sguardo sulla serie per poi salutare il pubblico dando appuntamento al prossimo anno.

A questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere maggiori informazioni a riguardo.