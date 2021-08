I fan dello show sono già alle prese con teorie relative alle nuove immagini mostrate nel teaser, tra le quali un combattivo Hopper armato di lanciafiamme Condividi:

Netflix ha deciso di sorprendere i fan di “Stranger Things” di tutto il mondo con un teaser a sorpresa. Tantissimi appassionati dello show, che attendono la quarta stagione da ormai molto tempo, hanno cliccato rapidamente sulla notifica ricevuta, sperando in un vero e proprio trailer.

approfondimento Stranger Things, incendio nello studio della serie Delusione da questo punto di vista, considerando come il filmato sia breve e diviso in due parti. La prima è composta da immagini già andate in onda. La seconda, invece, vanta spezzoni della quarta stagione, offrendo qualche indizio utile per sviluppare le prevedibili teorie. L’elemento più importante, però, è la data d’uscita, seppur alquanto generale.

approfondimento Stranger Things 4, il primo trailer della quarta stagione Non sappiamo ancora quando “Stranger Things” tornerà precisamente su Netflix, la cui app è disponibile anche su Sky Q e NOW. Pur in assenza di giorno e mese, abbiamo la certezza che ciò avverrà nel 2022. I fan, ovviamente, sperano con tutto il cuore che i fratelli Duffer possano riuscire nell’impresa di offrire i nuovi episodi nella prima parte del prossimo anno. Non mancheranno, di certo, nuovi annunci nel corso dei prossimi mesi. Il teaser, infatti, lascia sperare che vi sia la maggior parte del materiale ormai pronto, il che potrebbe tramutarsi in nuove anticipazioni.

Stranger Things 4, cosa sappiamo approfondimento Stranger Things 4, David Harbour parla del nuovo Hopper Non sono state rivelate informazioni relative alla trama della quarta stagione di “Stranger Things”. È facile però immaginare il ruolo cruciale che avrà Hopper nei prossimi episodi. Tutti i suoi cari lo ritengono morto e la sua Eleven ha cambiato vita. Ha partita con Joyce e si è allontanata da quella che a lungo ha ritenuto essere casa. Troppi brutti ricordi lì, anche se la lontananza da Mike si farà sentire.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad agosto Hopper, intanto, è prigioniero dei russi e proverà a lottare per tornare da sua figlia. L’attore David Harbour ha spiegato come in questa stagione il suo personaggio sarà posto sotto una luce differente. Verranno fuori dei dettagli cruciali sul suo conto, che sconvolgeranno i fan. Questi si renderanno conto, ha detto, di come alcuni indizi siano stati sapientemente nascosti nell’arco delle tre stagioni precedenti.

Alcune immagini del teaser sono di cruciale importanza, e Netflix Geeked le ha gentilmente proposte sui social, così da facilitare lo sviluppo delle teorie da parte dei fan. In una è possibile vedere Eleven trattenuta da alcuni uomini in giacca e cravatta. Potrebbero essere agenti governativi. Tutti loro sembrano rivolgere lo sguardo verso qualcosa o qualcuno. Qualunque cosa sia, ha sconvolto non poco la giovane protagonista. Il gruppo sarà in parte separato quest’anno, considerando i km di distanza. Ciò vuol dire che potremmo avere almeno tre filoni narrativi pronti a intersecarsi. Una foto mostra infatti parte della gang in una stanza buia, armati di torce, pronti a scoprire qualcosa di incredibile. Tanta azione per Hopper in questa stagione. L’hype è già alle stelle, considerando come in uno scatto lo si veda imbracciare un lanciafiamme.