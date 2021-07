Stranger Things 4, David Harbour parla del nuovo Hopper

L’attore spiega come lo sceriffo Hopper sarà al centro di una rinascita in stile Gandalf de “Il Signore degli Anelli”. La quarta stagione approfondirà temi chiave del suo passato Condividi:

La quarta stagione di “Stranger Things” continua a farsi attendere. I ritardi dovuti alla pandemia si sono sommati ai necessari incastri degli impegni del ricco cast. Parlando di altri progetti, David Harbour fa parte del cast di “Black Widow”, finalmente giunto al cinema e su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO In occasione del lancio dell’ultima pellicola di Scarlett Johansson nel mondo MCU, l’attore ha rilasciato un’intervista a “Collider”, parlando dell’evoluzione di Jim Hopper. Lo sceriffo è stato il grande protagonista del finale di stagione della terza serie di “Stranger Things”. Tante le lacrime versate dai personaggi per la sua dipartita. Il pubblico, però, sa bene come Hopper sia ancora in vita, seppur recluso in un campo in Russia. Condannato ai lavori forzati in una struttura che detiene una creatura dal sottosopra, che si ciba di umani.

approfondimento Stranger Things 4, nuove foto dal set: tutti pronti alla battaglia La quarta stagione getterà una nuova luce sullo sceriffo, come spiegato già in passato da Harbour. I nuovi episodi consentiranno al pubblico di scoprire un altro aspetto di lui e, al tempo stesso, scoprire degli indizi disseminati nelle stagioni precedenti, ignorati dai fan. La quarta stagione è la preferita di David Harbour David Harbour non vede l’ora che il pubblico possa apprezzare gli episodi della quarta stagione di “Stranger Things”. Ecco le sue parole: “Questa nuova stagione è più grande, in termini di portata e dimensioni. C’è poi il fatto che non siamo più a Hawkins. Le ambientazioni sono svariate e introdurremo nuove cose. Stiamo avvolgendo il tutto, così che abbia un finale chiaro, pulito e definito. Di questo non posso proprio parlare”.