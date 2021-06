Stranger Things 4, nuove foto dal set: tutti pronti alla battaglia

Proseguono le riprese di “ Stranger Things 4 ”, il che non fa che aumentare il numero di “foto rubate” dal set, che finiscono prontamente in rete, per la gioia dei fan. L’attesa per la quarta stagione è snervante, considerando il ritardo accumulato a causa del Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Non vi è ancora una data d’uscita ufficiale e in molti temono che lo show possa tornare su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW , nel 2022.

Le ultime foto giunte in rete riguardavano Jonathan Byers e Nancy Wheeler, ovvero Natalia Dyer e Charlie Heaton. I due erano mostrati alle porte del cimitero di Hawkins. Una scena che potrebbe indicare tanti scenari differenti. La coppia potrebbe aver deciso di far visita alla tomba di Barb o, nella peggiore delle ipotesi, la quarta stagione regalerà ai fan una nuova morte eccellente. In tal senso le teorie sul web sono svariate, con i più che ritengono e temono, allo stesso tempo, che sia giunta l’ora di salutare per sempre Joe Keery, interprete di Steve Harrington.

Questi si è sempre mostrato molto coraggioso e pronto a sacrificarsi per gli altri, a partire dal finale della prima stagione. Una grande evoluzione, la sua, che potrebbe concludersi in maniera eroica, seppur drammatica e nefasta. Nessuna conferma, in tal senso, giunge ovviamente dal set. Nessuna velata dichiarazione, null’altro che il timore degli affezionati fan.

La nuova infornata di fotografie dal set della quarta stagione di “Stranger Things” riguarda un bel po’ di personaggi. Lo sguardo va subito su Nancy e Steve , ben armati per quella che pare una battaglia di proporzioni enormi. Le ferite sul corpo di Joe Keery la dicono lunga su quanto sia stata dura per il suo personaggio.

Spazio anche per altri interpreti. Dagli scatti vediamo Sadie Sink (Max Mayfield), Caleb McLaughlin (Lucas), Maya Hawke (Robin) ed Joseph Quinn (Eddie Munson). Steve stringe tra le mani un’ascia mentre Nancy è armata di fucile. Non è tempo di nascondersi e trovare una via di fuga serena. Tutti dovranno sporcarsi le mani e combattere duramente, probabilmente molto più di quanto fatto nella terza stagione.

Non sappiamo ancora quale possa essere il nemico in questa quarta annata dell’amato show. Un certo peso avranno di certo i russi, considerando come Hopper è nelle loro mani, imprigionato in un campo e costretto ai lavori forzati. Il primo teaser della serie, uscito poco dopo la conclusione della terza, mostrava infatti lo sceriffo, annunciando di fatto il suo essere ancora in vita. Il rischio di ritrovarsi ucciso brutalmente è però molto alto. I prigionieri, infatti, vengono utilizzati per sfamare una creatura proveniente dal sottosopra.

Hopper sarà protagonista di un lungo viaggio verso casa, per poi ritrovarsi al centro di una battaglia. L’attore David Harbour ha inoltre sottolineato come questa stagione sarà cruciale per il suo personaggio, svelando dettagli inimmaginabili sul suo passato e la sua personalità.