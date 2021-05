Stranger Things 4, nuove foto dal set: ci sarà un funerale?

Le riprese della quarta stagione proseguono e lo show potrebbe tornare su Netflix nel 2022 Condividi:

La quarta stagione di “Stranger Things” non ha ancora una data di rilascio e i fan temono un possibile arrivo nel 2022 su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW. Dal set però giungono informazioni di vario genere. Dopo il teaser trailer proposto, ecco tornare a spuntare sui social delle intriganti foto relative alle riprese dei nuovi episodi. Il lavoro sul set non si è ancora concluso, considerando i ritardi accumulati a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e i tanti impegni degli interpreti da incastrare. Il giovane gruppo di protagonisti è stato infatti coinvolto in un gran numero di produzioni. Basti pensare a Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard. Nessuna reale informazione sulla trama, anche se gli ultimi “scatti rubati” hanno dato il via a qualche speculazione alquanto lugubre.

Stranger Things 4, foto dal cimitero approfondimento Stranger Things 4, il primo trailer della quarta stagione Pare proprio che alcune scene di “Stranger Things 4” siano state girate presso il cimitero di Hawkins. Non vi è un chiaro contesto ma i fan iniziano a sospettare una conclusione fatale per la storyline di uno degli amati personaggi. In tanti iniziano a sospettare che in questa quarta stagione si possa dire addio a Steve, interpretato da Joe Keery. La sua non sarebbe la prima morte dello show ma di certo volerebbe al primo posto per la più dolorosa.