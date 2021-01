Ghostbusters: Legacy, prima foto dei giovani acchiappafantasmi

approfondimento

Ghostbusters: Legacy, il trailer del film

Il regista del film in arrivo l’11 giugno 2021 negli USA, salvo nuovi rinvii, ha raccontato un interessante retroscena nel corso dell’intervista rilasciata a “Empire”. Ha svelato come suo padre abbia già visto il film, apprezzandolo non poco: “A causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) mio padre non è uscito molto di casa. Ha però fatto una prova. Dopo aver indossato una mascherina, ha messo piede nella sede della Sony, così da guardare il film insieme alle persone dello studio. Ha pianto e mi ha detto: ‘Sono davvero orgoglioso di essere tuo padre’. È stato uno dei momenti migliori della mia vita”.