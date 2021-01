Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Dall'azienda farmaceutica Pfizer arriva una nuova frenata unilaterale nella consegna dei vaccini destinati all'Italia. Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri parla di "ulteriore incredibile ritardo". Convocata per oggi una riunione con le regioni, i ministri Speranza e Boccia. Tra le ipotesi una sorta di 'solidarietà" tra le regioni in base alle necessità. La Lombardia chiede distribuzione in base al Pil regionale . Speranza: "Vaccino è un diritto, la ricchezza del territorio non c'entra". La Conferenza delle Regioni, riunita fino a tarda sera, ha chiesto anche all'unanimità la convocazione del ministro Speranza per chiedere ragione delle dichiarazioni del Comitato tecnico scientifico in merito alla riapertura delle scuole. La Camera vota la fiducia al governo Conte, ora esecutivo alla prova del Senato. i contagi in Italia sono in calo: ieri 8.824 a fronte di 158.674 test. Il tasso di positività è al 5,6%, contro il 5,9% del giorno prima. 377 i morti.