Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 20 gennaio. LIVE

Vaccini, Arcuri valuta esposto a pm: inadempimento contratto

Il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri sta valutando di presentare un esposto alla procura per "impatto sulla salute per inadempimento del contratto pubblico" nei confronti di Pfizer e una diffida all'azienda con ipotesi di danni per il rallentamento del piano dei vaccini. Lo avrebbe spiegato lo stesso Commissario, secondo quanto si apprende, nel corso della riunione con le Regioni. Arcuri ha anche sottolineato che spetta all'Ue promuovere l'azione legale e che il foro competente e' quello di Bruxelles. In ogni caso, l'Italia chiedera' che sia la Commissione Ue a promuovere un'azione civile a tutela del nostro paese.