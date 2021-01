Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

In Usa 4.261 decessi in un giorno

Gli Stati Uniti hanno registrato 4.261 decessi in 24 ore arrivando a un numero complessivo di 405.622 vittime dall'inizio della pandemia. Nel Paese più colpito al mondo in termini assoluti, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, i contagi complessivi sono arrivati a 24.419.844.

Lo Stato di New York rimane il più colpito nel paese dalla pandemia con 41.587 morti, seguito da California (34.579), Texas (33.491), Florida (24.578) e New Jersey (20.664). Altri stati con un elevato numero di vittime sono Illinois (20.285), Pennsylvania (19.811), Michigan (14.770), Massachusetts (13.829) o Georgia (12.778). In termini di contagi, la California ne conta 3.063.216, seguita dal Texas con 2.184.148, la terza e' la Florida con 1.601.011, New York e' quarta con 1.279.811, segue l'Illinois con 1.081.354.