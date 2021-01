Il Senato ha votato la fiducia al governo. Conte: "Ora l'obiettivo è rendere più solida la maggioranza". Oggi il premier forse al Quirinale per riferire a Mattarella. Due defezioni in Forza Italia a favore della fiducia, giallo sui voti in extremis di Ciampolillo e Nencini. Renzi parla di "Suq istituzionalizzato". Salvini e Meloni pronti a rivolgersi al Colle