È risultato decisamente importante per l'esito finale il voto di Lello Ciampolillo, ex M5s, che ha fatto parlare di sé per aver chiesto di poter esprimere il suo voto in extremis dopo le prime due chiamate in cui risultava asssente, quando la presidente del Senato Casellati stava per chiuderele votazioni. Casellati ha riammesso Ciampolillo dopo aver visionato il filmato e constatando che Ciampolillo aveva fatto in tempo. Il senatore ha potuto così trasformare la precedente assenza in un sì al governo Conte

Crisi di governo, Salvini e Meloni: "Chiederemo incontro a Mattarella"