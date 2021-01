Il leader della Lega intervenendo in dichiarazione di voto al Senato: “Una volta quelli che cambiavano casacca venivano chiamati volgari poltronari. Mettere in discussione un governo che ha fallito su tutto non è un diritto ma un dovere di ogni cittadino”. E rivolto al presidente del Consiglio Conte: “Ha fatto bene a combattere per quota 100 e opzione donna. Se l'Europa ci chiede di abolirle deve dire di no” Condividi:

"Non state cercando dei volenterosi, dei responsabili, ma dei complici per non perdere la poltrona". Nel suo intervento al Senato prima del voto di fiducia, Matteo Salvini attacca il governo: "Qui per qualcuno il problema è perdere la poltrona mentre per gli italiani normali è perdere il posto di lavoro. Mi scuso per qualche collega senatore che mi ha fatto vergognare di essere senatore". Poi aggiunge: "L'avvocato Conte ha fatto bene a combattere per quota 100 e opzione donna. Se l'Europa ci chiede di abolirle deve dire di no".

Ai senatori vita che votano fiducia: "Che coraggio che avete" "Lei, avvocato Conte, ci chiede la fiducia, non la diamo a lei ma agli italiani. Speriamo che liberi la sua poltrona. E ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia ai 5s, cosa diceva il leader dei 5s su di loro, 'non muoiono mai, o almeno muoiono troppo tardi', che coraggio che avete...". Così il leader della Lega ha provocato bagarre e la protesta della Presidente Casellati. "Parole veramente inopportune - ha poi chiosato - Sono parole disgustose e il senatore che parlerà dopo chiederà scusa nome dei 5s", ha concluso Salvini.

"Una volta quelli che cambiavano casacca venivano chiamati poltronari" "Mettere in discussione un governo che ha fallito su tutto non è un diritto ma un dovere di ogni cittadino - ha continuato il leader della Lega - Una volta quelli che cambiavano casacca venivano chiamati volgari poltronari, qualcuno è anche andato a processo per una presunta compravendita di senatori. Ricordo che non state cercando volenterosi ma state cercando dei complici da pagare per non mollare la poltrona". "Vedo tanto nervosismo intorno a me - ribadisce - eravate convinti di portare a casa la poltrona. Ora invece vi vedo che siete meno convinti...". Poi si rivolge al leader di Italia viva: "Noi per i no dei Cinque Stelle, lo ricordo al collega Renzi, non abbiamo mollato due poltrone ma ne abbiamo mollate sette, e senza rimpianti".