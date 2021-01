Il leader di Italia Viva parla in Aula alle 15 nella discussione sul discorso che il premier Conte ha tenuto in mattinata. La linea del suo partito, secondo quanto trapela, dovrebbe essere quella dell'astensione, la stessa tenuta ieri nel voto di fiducia alla Camera

C’è attesa, dopo la rottura di Italia Viva consumatasi nei giorni scorsi che ha innescato la crisi di governo, per l’intervento di Matteo Renzi al Senato, nella discussione generale sul discorso del premier Giuseppe Conte che precede il voto di fiducia di stasera, test decisivo per la sopravvivenza dell'esecutivo (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il discorso del leader di Italia Viva è atteso intorno alle ore 15, poi intorno alle 17:30 l'eventuale replica del premier agli interventi dei senatori. Successivamente toccherà alle dichiarazioni di voto e la "chiama" dei senatori per la votazione. Infine il risultato finale del voto di fiducia intorno alle 20:30.