Elezioni comunali a Bolzano, Andriollo e Corrarati al ballottaggio

Nel voto del 4 maggio nessuno dei candidati in corsa ha ottenuto il 50%+1 dei voti validi. Si tornerà quindi alle urne domenica 18 maggio, per la sfida tra il candidato di centrosinistra (Andriollo) e quello di centrodestra (Corrarati) ascolta articolo

Si andrà al ballottaggio, il 18 maggio, a Bolzano, per le elezioni comunali. La sfida a due sarà tra l'assessore comunale uscente, Juri Andriollo, e Claudio Corrarati, per molti anni a capo del Cna altoatesino. Questo il risultato del voto del 4 maggio (RIVEDI LE NOTIZIE DELLA GIORNATA ELETTORALE) che ha visto Andriollo, candidato del centrosinistra, raccogliere il 27,3% delle preferenze. Mentre Corrarati, sostenuto dal centrodestra, ha ottenuto il 36,3%. Le regole prevedono che, nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il 50%+1 dei voti validi, si tenga un ballottaggio: per questo si tornerà alle urne domenica 18 maggio a Bolzano, dalle ore 7 alle 22.

Andriollo: "Convinti di poter vincere" "Siamo convinti di poter vincere il ballottaggio. Cercheremo di aggregare e convincere l'elettorato, portando più partecipazione al voto. Il risultato del Pd è in risultato buono, considerando che non sono in lista e non viene considerato il mio seggio", il commento sui risultati del candidato sindaco Andriollo. Corrarati: "Risultato storico" "Dobbiamo anzitutto ringraziare i bolzanini per questo grande risultato che ci attesta per la prima volta da vent'anni in netto vantaggio come coalizione di centrodestra. Se i dati si confermeranno su questa linea di tendenza, si tratterà di un risultato storico, che esprime la volontà di cambiamento dei bolzanini e che si potrà concretizzare definitivamente il 18 maggio grazie al loro voto", spiega, in una nota, Corrarati. Approfondimento Elezioni comunali in Trentino-Alto Adige, affluenza in netto calo