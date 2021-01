3/11 ©Ansa

Per prima cosa in Senato si è osservato un minuto di silenzio in memoria di Emanuele Macaluso, lo storico dirigente Pci morto a 96 anni. "Mi associo, a nome del governo, a questo ricordo del senatore Macaluso. Io credo - ha detto il premier nel suo intervento - che anche chi non ha condiviso le idee politiche possa condividere che è stato un grande protagonista della vita politica e culturale italiana”. (Nella foto: Emanuele Macaluso)

È morto Emanuele Macaluso