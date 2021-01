Renzi: "Incomprensibile l'arrocco di Conte"



"Non vedo elezioni anticipate, perché la maggioranza è possibile. Questo rende incomprensibile l'arrocco di Conte: se ha i numeri ha fatto scacco matto, ma se non ce li ha è un arrocco". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a 'Non e' l'Arena', su La 7.