Il premier è intervenuto in Aula, ha parlato per 55 minuti ricordando il lavoro svolto dalla sua maggioranza e chiedendo che le energie della politica vengano utilizzate per seguire "la crisi del Paese". Sul Recovery plan: "Sarà largamente condiviso"

Il premier Giuseppe Conte è intervenuto alla Camera dei deputati per il suo atteso discorso, nella giornata che si chiuderà con il voto di fiducia, necessario dopo l'avvio della crisi di governo (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Ha parlato per circa 55 minuti e ha esordito ricordando gli obiettivi del suo esecutivo, per poi sottolineare che serve coesione tra le forze politiche per il bene del Paese. Infine il premier si è concentrato sul Recovery Plan, (LE ULTIME NOVITA' SULLA BOZZA) sottolineando che sarà un piano condiviso ma "il Mes nulla ha a che vedere con il Recovery fund".

“Scelte migliori? Da noi massimo scrupolo e attenzione” approfondimento Lo speciale sulla crisi di governo "Abbiamo operato sempre scelte migliori? - si è chiesto Conte riguardo al suo operato - Ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Per parte mia posso dire che il governo ha operato con massimo scrupolo e attenzione per i delicati bilanciamenti anche costituzionali. Se io oggi posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta non è per l'arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori ma è per la consapevolezza di chi ha operato con tutte le energie fisiche e psichiche per la comunità nazionale”. Il premier ha poi spiegato gli interventi fatti dal suo esecutivo, come l’assegno unico: "Si colloca in una cornice di interventi volti ad alleggerire il peso fiscale sulle famiglie”. Da luglio, ha anunciato il premier, sarà introdotto per famiglie con figli sotto i 21 anni.

"C’è stato il contributo di tutte le forze politiche" approfondimento La diretta del discorso di Conte alla Camera "Non avremmo potuto realizzare tutto questo se non ci fossero state condivisione, collaborazione, responsabilità, in ciascuna - ciascuna - forza politica”, ha ribadito il premier nel suo intervento. "È stato fondamentale anche il senso di responsabilità delle forze opposizione che, pur nella dialettica della politica, hanno contribuito ad affrontare dei passaggi critici. Bisogna darne atto. Avete avanzato anche proposte concrete, qualificanti, alcune delle quali sono state accolte dalle forze di maggioranza”. Conte ha poi sottolineato, riferendosi all’attuale crisi di governo, che "proprio nei momenti più critici del Paese dobbiamo trovare le ragioni più nobili e alte della politica", come "servizio per i bisogni della comunità nazionale" e non come "logica di potere. Alla società che sta uscendo con difficoltà dalla pandemia non possiamo offrire risposte mediocri. Il governo deve essere all'altezza di questo compito.”

"Concentrare le energie sulla crisi del Paese" approfondimento Renzi: "Non credo che Conte non avrà maggioranza in Aula" "Il 13 gennaio in una conferenza stampa sono state confermate le dimissioni delle ministre di Iv - ha ricordato il primo ministro riferendosi al discorso di Matteo Renzi - Si è aperta una crisi che deve trovare qui in questa sede il proprio chiarimento in trasparenza del confronto e linearità di azione che hanno caratterizzato il mio mandato”. Per Conte, però, "le nostre energie dovrebbero essere tutte, sempre concentrate sulla crisi del Paese. Così, agli occhi dei cittadini, appaiono dissipate in contributi polemici, spesso sterili, del tutto incomprensibili. Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? No”.

"Il Recovery Plan sarà un piano largamente condiviso" approfondimento Rosato a Sky Tg24: "Se Conte vuole, risolve la crisi in due ore" Nell’ultimo passaggio del suo intervento, Conte è tornato sulla questione del Recovery Plan. ”Nonostante ci sia stato un chiaro contributo al miglioramento della bozza originaria - ha spiegato - C'è stata un'astensione motivata principalmente per il fatto che la bozza non contempla le risorse del Mes, che però nulla ha a che vedere con il Recovery fund”. Il Recovery Plan italiano sarà un piano "largamente condiviso, uno sforzo collettivo di cui andare fieri”.