Con un governo non più “nella pienezza delle sue funzioni”, per via della crisi innescata dal ritiro di Italia viva dall’esecutivo, sono diversi i dossier che rischierebbero di rimanere in sospeso, alcuni dei quali legati alle misure anti-Covid o a quelle di sostegno economico per far fronte ai danni della pandemia

