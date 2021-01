Il Presidente del Consiglio si presenterà davanti alla Camera lunedì per chiedere la fiducia. Gli occorre tempo per cercare una nuova maggioranza ed evitare la fine del governo. Sullo sfondo, la strada delle elezioni a giugno. E vari provvedimenti economici in sospeso per un'Italia che aspetta delle risposte Condividi:

Il passaggio al Quirinale Nelle ultime ore Conte è già salito più volte al Quirinale per aggiornare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’evoluzione della crisi. Durante l’ultimo colloquio, il Capo dello Stato ha firmato il decreto di accettazione delle dimissioni delle due ministre che hanno lasciato l’esecutivo, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, e del sottosegretario Ivan Scalfarotto. Conte ha preso in mano l’interim del ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e deve ora vagliare in tempi rapidi tutte le ipotesi sul tavolo, come chiesto da Mattarella. Di sicuro Conte ha scelto per il momento di non dimettersi, ma di andare in Parlamento per dire la sua e soprattutto verificare di avere ancora i numeri, una maggioranza per andare avanti.

I tempi della crisi Lo scontro in Parlamento tra Camera e Senato, nel quale è coinvolta anche Italia Viva, in queste ore è tutto incentrato sui tempi di gestione della crisi. In particolare c’è un primo step chiesto da più parti e che il premier ha assunto come impegno davanti al Capo dello Stato: presentarsi alle Camere e informare i parlamentari sulle sue decisioni, su come intende procedere per risolvere l’impasse. Ed è quello che farà nella giornata di lunedì 18 gennaio, presentandosi prima alla Camera e poi al Senato - anche se quest'ultimo passaggio potrebbe slittare a martedì 19 - per chiedere il voto di fiducia, per continuare l'esperienza del suo governo.

La necessità di approvare il decreto Ristori Un rischio, quello del voto di fiducia, che Conte si assume mentre sul tavolo restano in attesa alcuni importanti provvedimenti da votare e mandare a regime nei prossimi giorni, primo fra tutti il decreto Ristori per le attività rimaste schiacciate dalla pandemia. Il Cdm, in programma in serata, dovrà approvare lo scostamento di bilancio necessario per coprire la misura, mentre il via libera in Parlamento adovrebbe arrivare mercoledì prossimo, 20 gennaio. Un passaggio fondamentale per sbloccare il decreto Ristori. Conte gioca d'anticipo: non aspetterà il passaggio in Aula dello scostamento di bilancio, ma si presenterà davanti alla Camera per chiedere la fiducia già nella giornata di lunedì, così da “parlamentarizzare” la crisi prima di mercoledì. Un passaggio, quello in Aula, che lo stesso Presidente del Consiglio, nelle ultime ore, ha definito “indispensabile”. Sarebbe stato davvero troppo complesso evitare il confronto in Parlamento per circa una settimana, fino all'approvazione dello scostamento di bilancio.

La ricerca di una maggioranza diversa La ragione principale per la quale Conte sta attendendo prima di presentarsi in Parlamento è strettamente legata alle opzioni sul tavolo per risolvere la crisi. Conte deve prendere tempo. Ne ha bisogno per capire se questo governo può continuare ad andare avanti con una maggioranza diversa, prima di affrontare le Camere sul tema crisi. Il Presidente del Consiglio ha bisogno di trovare parlamentari che sostituiscano quelli di Italia Viva in maggioranza, in particolare al Senato, dove i numeri sono risicati. Nelle scorse ore, dal Quirinale era arrivato l’auspicio che la crisi potesse essere risolta in fretta, ma non attraverso l’appoggio di singoli transfughi raccolti dai vari gruppi in Parlamento. Una soluzione che avrebbe forse permesso all’esecutivo di sopravvivere, ma non di governare come richiesto dal difficile momento che sta vivendo il Paese. Tenendo conto anche dell’indicazione del Colle, a Conte occorre dunque una maggioranza politica, non aritmetica. Non basta, dunque, arrivare a 161 senatori in appoggio al governo, il minimo necessario. Per tentare di governare, consentendo alla maggioranza di far funzionare le commissioni parlamentari, ne occorrono almeno 165. Dei 18 senatori persi con l’uscita di Italia Viva dal governo, dunque, tutti o quasi devono essere sostituiti, diciamo almeno 15.

Le spinte dei parlamentari Se da una parte questo è il tentativo che il Presidente del Consiglio e il governo stanno cercando di portare avanti, dall’altra ci sono le diverse spinte dei parlamentari di maggioranza e opposizione. Buona parte del centrodestra, ma non tutto, vorrebbe probabilmente puntare a massimizzare il consenso elettorale che i sondaggi hanno attestato anche negli ultimi giorni. Dunque hanno tutto l’interesse a far naufragare il governo Conte. Dall’altra parte, sia Pd che M5S stanno picchiando duro sui renziani, di fatto escludendo qualsiasi ipotesi di un ritorno di Italia Viva tra le forze di maggioranza.

Dove trovare i numeri per la fiducia a Conte? Dove recuperare i parlamentari necessari a Conte per andare avanti? Una delle opzioni è che governo e forze di maggioranza riescano a spaccare il gruppo di Italia Viva, raccogliendo una parte delle sue forze con la minaccia di nuove elezioni. Il combinato disposto della riforma sul taglio dei parlamentari - portati da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 elettivi al Senato - e lo scarso consenso elettorale emerso dagli ultimi sondaggi impedirebbe una riconferma per la maggior parte dei parlamentari di Iv. Una rielezione, per molti di loro, appare un miraggio. Ecco dunque un tema che potrebbe far breccia. Per coprire i numeri che mancano potrebbe essere creato un nuovo gruppo parlamentare in appoggio al governo Conte, dove confluirebbero altri transfughi delle varie forze politiche, ora compresi nel gruppo misto. Del resto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, oltre ad alcuni esponenti di primo piano del Pd, con le loro ultime dichiarazioni sembrano aprire le porte agli “europeisti” delle altre forze politiche, compresi quelli che gravitano nell’area di centrodestra. E dicono che “non c’è da vergognarsi” nel cercare maggioranze alternative in Aula. Lo stesso centrodestra, anziché alzare i toni e passare al pressing diretto per le elezioni, dopo l’ultimo vertice ha preso tempo, chiedendo a Conte di presentarsi in Parlamento per chiarire i numeri a disposizione. Eppure la carta delle urne, se si esclude Forza Italia, potrebbe giovare in termini di numeri sia a Fratelli d’Italia, sia in parte alla Lega.