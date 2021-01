Crisi di governo, Salvini: "Diamo la parola agli Italiani"

“Se Conte ha i numeri venga in Parlamento oggi, finiamola con questo teatrino e si vada avanti, diversamente andiamo a votare". Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta la crisi del governo Conte (AGGIORNAMENTI LIVE) aperta dalle dimissioni delle due ministre di Italia Viva. "Gli unici di cui mi fido sono gli italiani non i giochi di palazzo – rincara l’ex ministro dell’Interno - non è possibile che gli italiani non sappiamo se c’è o non c’è un governo".