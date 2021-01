Scostamento, Crimi: "Altro passo avanti. Non ci fermiamo"

"L'approvazione dello scostamento di bilancio e' un altro importante passo avanti. Con questi ulteriori 32 miliardi ristoriamo imprese, professionisti e settori in grave difficoltà come gli stagionali. Non ci fermiamo, continuiamo a sostenere il Paese in questo difficile momento". Cosi' su Twitter il capo politico M5s, Vito Crimi.