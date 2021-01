L’esponente del Partito Democratico intervistato da Maria Latella: “Non è che le elezioni non si possono fare, perché si fanno in tutta Europa. Ma se non riusciamo a rafforzare il governo, non c’è un governo della destra o con le destre; allora superata la fase acuta dell'epidemia si va alle elezioni”

“Non è che le elezioni non si possono fare, perché si fanno in tutta Europa. Ma se non riusciamo a rafforzare il governo, non c’è un governo della destra o con le destre; allora superata la fase acuta dell'epidemia si va alle elezioni”. Lo ha detto Goffredo Bettini ospite de L’intervista di Maria Latella su Sky TG24. Secondo il dirigente del Pd, la verifica sulla possibilità di allargare la maggioranza va fatta “rapidamente”, in “poche settimane” dopo di che si potrebbe procedere ad un rimpasto, mentre la sostituzione delle due ministre di Iv andrebbe fatta “subito” con personalità “fuori dalla trattativa” per L’allargamento della maggioranza. (CRISI DI GOVERNO - LIVEBLOG - SPECIALE )

Verifica in poco tempo

In ogni caso, o si allarga l’attuale maggioranza oppure “c’è il voto” perché “non è che le elezioni non si possono fare, dato si fanno in tutta Europa”. La verifica sull’allargamento, ha proseguito, va fatta “in poco tempo, e il tempo si misura in settimane. Si capisce in poche settimane se ci sono le condizioni per un patto di legislatura. Noi del Pd la verifica l'abbiamo chiesta già da prima, ma non in modo distruttivo come ha fatto Renzi, che ha fatto una svolta incomprensibile”.